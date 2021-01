Vanderhaeghe sans doute pas prolongé à Courtrai, Luka Elsner dans le viseur

Courtrai a démenti vendredi le départ éventuel de son entraîneur Yves Vanderhaeghe. Le club de Jupiler Pro League réagit aux écrits de plusieurs médias annonçant le départ de l’ancien Diable Rouge à l’issue de la saison affirmant même que son successeur était déjà connu.

Malgré trois victoires consécutives à domicile, Yves Vanderhaeghe (50 ans) n’entrerait plus dans les plans de Courtrai, explique ce vendredi Het Nieuwsblad. En poste depuis novembre 2018 du côté des Éperons d’or, l’ex-joueur d’Anderlecht ne serait pas retenu au terme de son contrat dont l’échéance arrive en juin prochain.

Il semblerait que le club souhaite tout de même finir la saison avec Vanderhaeghe et fera tout pour que l’information reste confidentielle afin d’éviter un impact négatif sur le groupe. «Courtrai a pris connaissance avec étonnement des articles annonçant un possible départ de notre entraîneur Yves Vanderhaeghe», a écrit le club flandrien dans un communiqué. «Cette information tombe du ciel et n’est manifestement pas juste. Le club veut se concentrer pleinement sur les importantes rencontres de championnat et de Coupe qui nous attendent. Il n’y a aucune discussions et encore moins d’accord pour ce qui concerne le poste d’entraîneur pour la saison prochaine».

Son successeur serait plus que probablement Luka Elsner. Lui qui s’était fait connaître dans notre pays comme entraîneur de l’Union Saint-Gilloise, alors en D2. Il avait hissé le club à la troisième place lors de la saison 2018-2019. Il a d’ailleurs été l’un des candidats à la succession de Philippe Montanier au Standard, préférant finalement Leye.

Courtrai aurait alors sauté sur l’occasion pour conclure un accord avec le Slovène de 38 ans.