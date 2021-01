Hazard et Courtois éliminés par Bilbao en Supercoupe, Zidane prône la patiente avec Eden

Le Real Madrid a été éliminé en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne jeudi face à Bilbao (1-2). Eden Hazard et Thibaut Courtois étaient tous deux titulaires du côté de Madrid.

Un doublé de Raul Garcia en première période (18e et 38e sur penalty) a permis à l’Athletic Bilbao de se qualifier pour la finale de la Supercoupe d’Espagne. Le but de Karim Benzema en deuxième mi-temps n’était pas suffisant pour relancer le Real (73e). Thibaut Courtois a joué toute la rencontre alors qu’Eden Hazard a été remplacé par Vinicius à la 67e.

«Il faut y aller doucement avec lui», a déclaré l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane en conférence de presse.

«Il lui faut récupérer un peu de confiance, faire un bon match, marquer un but…», a expliqué Zidane au sujet d’Hazard, dont c’était la quatrième apparition depuis son retour le 30 décembre après une blessure musculaire survenue fin novembre. «Ça se fera petit à petit. On sait le joueur qu’il est, il faut garder patience. Les gens veulent voir la meilleure version d’Eden, mais il faut y aller doucement avec lui».

Il faut y aller doucement avec lui

«Notre début de match a été compliqué, notre première période n’a pas été bonne. Eux, ils ont eu deux occasions et ont marqué deux buts. On a changé le dispositif après 20 minutes de jeu, car il ne me plaisait pas», a détaillé Zidane. «La deuxième période a été différente, on parvient à marquer mais pas à égaliser. Il faut tourner la page. Ce n’est pas un désastre. Un désastre, c’est quand on n’essaie pas, quand on ne donne pas tout sur le terrain. Les joueurs ont tout donné. Dans la vie, on ne peut pas toujours gagner, mais c’est ce que l’on va essayer de faire dès le prochain match.»

En finale, Bilbao affrontera dimanche le FC Barcelone, qualifié mercredi face à la Real Sociedad (1-1, 2-3 aux tirs au but).

Benteke prend un point à Arsenal

En Angleterre, Christian Benteke a participé au match nul et vierge de Crystal Palace à l’Emirates face à Arsenal, dans un match comptant pour la 18e journée. L’attaquant de 30 ans a été remplacé par Jordan Ayew à la 81e. Michy Batshuyai n’a pas joué. Au classement, Crystal Palace est 13e avec 23 points, juste derrière Arsenal, 11e avec 24 unités.

En Eredivisie, Mike Tresor Ndayishimiye est entré au jeu à la 61e minute de la rencontre entre Willem II et Groningue (2-3), dans le cadre de la 16e journée. Mo El Hankouri avait ouvert le score pour Groningue avant que Willem II ne renverse la situation grâce à Che Nunnely (60e) et Vangelis Pavlidis (79e). Ko Itakura égalisait en fin de rencontre (84e) et El Hankouri offrait même les trois points à Groningue dans les arrêts de jeu (90e+3). Jorn Brondeel a joué toute la rencontre dans les buts de Willem II.

Avec cette défaite, Willem II, qui n’a plus gagné en Eredivisie depuis le 21 novembre, reste coincé à la 17e place du classement avec 9 points. Groningue est 6e avec 30 points.