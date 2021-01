La Premier League convaincue qu’elle pourra finir la saison

La Premier League est confiante en la probabilité pour la saison de football d’aller jusqu’à son terme, a annoncé le championnat anglais jeudi. Le Royaume-Uni est actuellement confronté à un nombre croissant de morts liés à la Covid-19.

«Le monde du football a une responsabilité et pendant cette période critique, il appartient à toutes les personnes impliquées de s’assurer qu’elles respectent les règles gouvernementales et les protocoles sanitaires. Etant donné que nous respectons les règles sanitaires, nous sommes aujourd’hui convaincus que, avec le soutien de tous, nous parviendrons à finir la saison 2020-2021 en mai», a rapporté la Premier League dans un communiqué conjoint avec l’English Football League (D2), la Fédération (FA) et la Super League féminine.

Mercredi, le Royaume-uni a recensé un triste record de 1.564 décès dus à la Covid-19 en une seule journée.