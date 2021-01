Commission spéciale Covid: il y a un déficit de formation continue du personnel en Maisons de Repos-MSF et Infor Home

Il y a un réel besoin de formation continue du personnel des maisons de repos et de soins et cette situation n’est pas neuve, a affirmé jeudi après-midi Bertrand Draguez, le président de MSF Belgique, l’organisation humanitaire qui a fait offre de service dans les maisons de Repos les plus en crise dans les semaines qui ont suivi l’apparition de la pandémie de Covid 19 en Belgique.

Devant les membres de la commission Covid du parlement bruxellois, celui-ci a fait état, sans complaisance, des constats dressés par l’organisation indépendante, financée exclusivement sur fonds privés durant son intervention dans 130 maisons de repos dont plus de 80 à Bruxelles, lors de la première vague.

Le président de MSF Belgique a répété que, comme d’autres publics tels que les SDF, les Maisons de Repos n’étaient pas considérées comme prioritaire dans le dispositif de gestion de la pandémie, durant la première vague car les pouvoirs publics redoutaient le scénario de saturation des hôpitaux observé en Italie.

La situation s’y est aggravée également du fait qu’elles manquent de l’expertise technique, dans l’organisation des soins et les soins eux-mêmes.

Parmi une série de recommandations, M. Draguez a plaidé pour la définition d’un niveau décisionnel centralisé en cas de crise, pour la mise au point d’un plan face aux situations d’urgence, l’élaboration de protocoles «adaptés et pragmatiques», une évaluation sur place pour soutenir et non contrôler. Il faut en outre selon lui veiller à la santé mentale du personnel et des résidents. Des tests réguliers doivent être effectués; les expériences doivent être échangées et un réseau de référence doit être mis en place.

MSF estime aussi que de véritables contacts sociaux et une interaction physique doivent être maintenus dans les MR(S), tout en respectant les mesures de sécurité. Les soins de santé essentiels doivent être garantis en permanence pour les résidents qui ont droit à un meilleur échange d’informations et à une communication transparente.

Mais il a insisté sur la nécessité d’organiser une formation permanente qui fait largement défaut dans les maisons de repos autour des mesures d’hygiène face au risque de propagation des maladies contagieuses.

A en croire la directrice d’Infor-Home, Amandine Kodeck et le coordinateur Ivan Denayer, cet aspiration à une formation permanente est aussi demandée par le personnel des maisons de repos à travers ses témoignages auprès de cette asbl d’informations et de conseils sur les structures d’hébergement et de soins des personnes âgées.

Selon la directrice, les résidents des maisons de repos de Bruxelles ont principalement rencontré des problèmes liés à la restriction des visites, à l’impossibilité de quitter l’institution ou à l’enfermement dans la chambre. Ce constat à travers divers témoignages médiatiques relevés dans la pandémie est renforcé par l’analyse des dossiers ouverts par Infor-Home qui a vu le nombre de dossiers augmenter de 70% depuis le début de la pandémie.

L’augmentation a été particulièrement importante dans les maisons de repos. Trois quarts des dossiers relèvent de plusieurs aspects en relation directe avec de la «maltraitance institutionnelle» liée aux interdictions de sortie, de visite, et au confinement en chambre. Suivent toutefois de plus loin en nombre, les plaintes relatives aux soins et à l’hygiène. Le nombre de dossiers relatifs aux personnes âgées vivant à domicile n’a que peu augmenté, en comparaison, a-t-elle dit.

Tout en se plaignant de l’insuffisance des contacts, des activités, des consultations et du suivi (des maladies chroniques), du refus d’admission à l’hôpital, du manque de consultation et de la vulnérabilité accrue, les résidents des maisons de repos se montrent toutefois reconnaissants à l’égard du personnel, a encore indiqué Amandine Kodeck.

Les informels (les volontaires et proches) ont quant à eux exprimé auprès de l’asbl leurs difficultés avec la restriction des visites, la restriction ou l’interdiction de sortir après une quarantaine, le manque de communication et de transparence. Eux aussi ont reconnu l’engagement du personnel et se sont sentis solidaires des soignants.

Les difficultés des soignants résident dans le manque d’information et de formation, la pénurie de matériel, l’adaptation continue des protocoles, le manque de ressources logistiques, l’absentéisme, la forte pression de travail, le sentiment de besoin et la perte de sens.