La Chambre adopte une résolution pour les droits LGBTQI au sein du Conseil de l’Europe

La Chambre a adopté jeudi en séance plénière une résolution du PS et du sp.a relative à la défense des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et intersexe (LGBTQI) au sein du Conseil de l’Europe.

La résolution demande notamment au Conseil de l’Europe de veiller à ce que ses organes compétents «disposent des moyens et des accès appropriés afin de promouvoir et de faire respecter les droits fondamentaux de tous, et notamment l’égalité en droits et la dignité de tous les êtres humains, y compris les personnes LGBTQI». La Chambre demande également de «s’opposer à l’attribution du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe à toute organisation ne respectant pas les valeurs du Conseil de l’Europe».

Le respect des droits des personnes LGBTQI «doit se faire via des mécanismes de contrôle indépendants qui évaluent le respect des droits humains et des pratiques démocratiques sur le territoire des Etats-membres de l’UE et du Conseil de l’Europe, de manière contraignante», a déclaré le député PS Christophe Lacroix. «Ainsi, à ma demande, la Commission européenne est venu nous présenter, fin décembre, son premier rapport sur l’État de droit dans chacun des 27 Etats-membres. Nous attendons maintenant que la Commissaire aux droits humains du Conseil de l’Europe s’y attèle également.»

La Chambre vote pour un respect obligatoire des droits humains par les multinationales

La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière une résolution d’Ecolo-Groen relative aux négociations du Traité contraignant sur les «Entreprises et droits de l’homme» en cours au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.

Par cette résolution, la Chambre se dit en faveur d’obligations contraignantes de respect des droits humains pour les multinationales.

«La majorité des sociétés privées sont responsables et respectent les lois sociales et standards environnementaux. Mais il reste des multinationales qui profitent de la situation dans des pays qui n’ont pas de système judiciaire fonctionnel ou qui continuent à recourir au travail des enfants ou aux travailleurs forcés, ouïghours, par exemple», a relevé le député Ecolo Samuel Cogolati, auteur de la résolution. «Ce qui est injuste, c’est que ces entreprises peu scrupuleuses ont un avantage concurrentiel déloyal sur les autres, responsables, parce qu’elles ne respectent pas les droits humains ou l’environnement. La globalisation est devenue pour elles une pyramide d’irresponsabilité.»

Les parlementaires appellent en outre au soutien à l’élaboration d’une législation européenne sur le devoir de vigilance tel que proposé par le commissaire européen Didier Reynders.

Ce vote a été salué par Amnesty International, ajoutant dans un communiqué également militer pour l’adoption d’une loi qui s’applique aux entreprises établies ou actives en Belgique et qui garantisse le respect des droits humains, du droit du travail et des normes environnementales dans le cadre des activités des entreprises et de leurs filiales.

Seuls la N-VA et le Vlaams Belang se sont opposés au texte.