Dakar: Seth Quintero, 18 ans, remporte un 2e succès en véhicules légers, Contardo gère en tête

Le jeune américain de 18 ans, Seth Quintero (OT3) a remporté, en véhicules légers, la 11e et avant-dernière étape du Dakar, la plus longue et la plus difficile de cette 43e édition jeudi entre Al-Ula et Yanbu sur 522km chronométrés dont une centaine à travers les dunes. C’est la seconde victoire pour le plus jeune vainqueur d’une étape du Dakar.

Seth Quintero a devncé de 12:13. le Chilien Francisco Lopez Contardo qui file vers la victoire finale à Jeddah vendredi. Vainqueur en 2019 déjà, il possède en effet 18 minutes et 24 secondes sur l’Américain Austin Jones (Can-Am), son plus proche poursuivant.

Danny Pearl et Charly Gotlib (Can-Am), 52es au départ de l’étape à 1h36:07., n’étaient pas encore arrivés en fin d’après-midi.

Vendredi, la 12e et dernière étape ramènera toute la caravane à Jeddah, d’où elle était partie le 3 janvier, sur un tronçon de 452 kilomètres dont 225 kilométrés, au départ de Yanbu.