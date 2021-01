Des incendies menacent la faune sauvage de l’Himalaya

Les incendies de forêt font rage sur plusieurs sommets himalayens au Népal depuis des semaines. Les pompiers ont du mal à maîtriser les flammes.

Le ministère népalais de l’Environnement est préoccupé par la faune de la région, comme les léopards des neiges, les loups et les cerfs, et la perte de leur habitat, a expliqué un porte-parole du ministère à l’agence de presse allemande DPA.

Jusqu’à présent, 700 hectares de forêt ont été détruits dans le seul district de Manang, au nord-ouest de la capitale Katmandou. Le ministère ne peut pas encore estimer l’étendue des dégâts totaux.

Les incendies de forêt sont courants au Népal. Cette fois, cependant, ils brûlent dans des endroits plus élevés, plus escarpés et plus difficiles d’accès, compliquant le travail de lutte contre le feu, selon le porte-parole du ministère. Ces incendies font rage depuis novembre.