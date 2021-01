Bruxelles ouvrira dix centres d’une capacité de 375.000 vaccins par mois d’ici de mars

La Région bruxelloise ouvrira par phases dix centres de vaccination sur le territoire de la capitale d’ici le mois de mars.

Ceux-ci offriront une capacité de 375.000 vaccins par mois à partir de mars pour atteindre l’objectif de vaccination d’au moins 70% la population bruxelloise, a annoncé jeudi le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron.

Ces dix centres seront répartis de façon stratégique sur le territoire pour atteindre un maximum de personnes. Suivant les courbes de fréquentation, un centre de vaccination pourra ouvrir ses portes ou être mis en pause temporairement pour augmenter ou diminuer ses capacités.

Début février, quatre d’entre eux seront ouverts au Heysel (40.000 vaccinations/mois), à Pachéco (Centre de test-20.000 vaccinations/mois); à Forest-Albert (Centre test; 20.000 vaccinations par mois); et à Schaarbeek (Centre de test; idem).

Début mars, les autres centres seront ouverts au Parlementarium (Ixelles); à l’Hôpital Militaire (Neder-Over-Heembeek); à Molenbeek; à Woluwe-St-Pierre; à Anderlecht; et dans le sud-est de Bruxelles (localisation en cours de finalisation).

Selon Alain Maron, les pouvoirs publics bruxellois auront besoin de 350 Equivalents Temps Plein dont 15 médecins et 75 infirmiers pour assurer leur fonctionnement. Il y aura un appel à volontaires.

Les différents vaccins sont entreposés sur un lieu de stockage central pour Bruxelles (appelé ‘hub’) conformément aux exigences pharmaceutiques requises. Le gestionnaire du stockage central (le hub) sera situé au centre de Pacheco, et assure la gestion des stocks et effectue les livraisons des vaccins aux centres de vaccination sur la base de commandes reçues de la part du médecin directeur et/ou du coordinateur opérationnel du centre.

Un point de livraison précis est déterminé pour chaque centre de vaccination. Dès sa livraison au centre de vaccination, le vaccin sera conservé dans un réfrigérateur adapté.

Le ministre Maron a souligné que la stratégie de vaccination bruxelloise se basait sur les recommandations des groupes de travail fédéraux et inter-fédérés, du Conseil Supérieur de la Santé et de l’avis des experts médicaux et de terrain, mais aussi sur l’évolution de la situation épidémiologique et sur son impact pour répondre au mieux aux spécificités bruxelloises.

Plusieurs phases de vaccination ont été établies. Celle qui vise les maisons de repos est en cours depuis le 28 décembre. A Bruxelles, 10.000 personnes ont jusqu’à présent été vaccinées dans ce contexte. Le personnel commencera à y être vacciné lundi prochain, le 18 janvier, tout comme le personnel de soin des hôpitaux.

Le personnel de soin des autres collectivités de soin, commencera à être vacciné début février. Idem pour le personnel de soin de première ligne (médecins généralistes, infirmiers à domicile, kinésithérapeutes, dentistes, etc.), pour lesquels les premiers centres de vaccination seront ouverts.

En mars et tenant compte de l’acheminement des vaccins, ce sera au tour des personnes de + de 65 ans; des personnes entre 45 et 65 ans présentant des facteurs de comorbidité; des métiesr dits essentiels; et enfin, le reste de la population au-dessus de 18 ans, dans une deuxième phase.