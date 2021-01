Un examen requis après le décès d’un octogénaire vacciné il y a 5 jours

Un examen a été requis pour établir la cause précise du décès d’un homme de 82 ans, vacciné contre le coronavirus il y a 5 jours, a indiqué jeudi l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS).

L’homme connaissait des problèmes de santé.

L’AFMPS signale ainsi dans son rapport hebdomadaire des effets indésirables des vaccins contre le Covid-19 avoir été informée ce jeudi qu’un homme de 82 ans présentant des problèmes de santé était décédé cinq jours après la vaccination. Une enquête plus approfondie sera dès lors menée «afin de déterminer s’il existe un lien de cause à effet entre la vaccination et le décès». Une autopsie sera notamment réalisée.

«Dans le groupe cible vulnérable qui est actuellement vacciné, nous devons tenir compte de l’apparition de problèmes de santé graves et de décès, indépendamment de la vaccination», souligne l’agence fédérale. «Il est essentiel de poursuivre l’analyse afin de déterminer si la vaccination a joué un rôle dans ce décès.» De plus amples informations seront fournies dans les prochains bulletins de l’AFMPS.

Entre le 28 décembre 2020 et le 12 janvier 2021, un total de 34.979 doses du vaccin de Pfizer/BioNTech ont été administrées, selon les données du Commissariat corona du gouvernement fédéral.