Près de 3,3 milliards d’euros de droit passerelle demandés en 2020

Plus de 2 millions de demandes de droit passerelle, tous types confondus, ont été traitées de mars à décembre 2020 pour un montant de près de 3,3 milliards d’euros, selon un décompte communiqué jeudi par le ministre des Indépendants et des PME David Clarinval (MR).

Pour faire face aux restrictions ou fermetures d’activités visant à lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19), le précédent gouvernement a instauré à partir du 1er mars le droit passerelle. Celui-ci a permis aux indépendants touchés par la crise de bénéficier d’une indemnité mensuelle de 1.614,10 euros (avec charge de famille) ou 1.291,69 euros (sans charge de famille).

Sans surprise, les mois où le plus grand nombre de dossiers ont été introduits sont ceux du confinement total du printemps (mars, avril et mai) avec respectivement, 396.162, 413.915 et 379.465 dossiers introduits.

Si l’on isole les chiffres qui concernent plus spécifiquement le double droit passerelle, introduit en octobre lors du nouveau durcissement des mesures induit par la seconde vague de propagation du virus, on voit que cette aide a concerné près de 300.000 dossiers pour plus de 800 millions d’euros, relève le cabinet Clarinval.