Shibalov gagne la 11e étape du Dakar, Dmitry Sotnikov a presque course gagnée, Van der Vaet 9e

Le Russe Anton Shibalov (Kamaz) a remporté sa 2e victoire au Dakar 2021 en s’adjugeant la 11e et avant-dernière étape de la 43e édition entre Al-Ula et Yanbu sur 522 km de spéciale, la plus longue et la plus difficile avec 100 km de dunes, jeudi en Arabie Saoudite.

Jan Van der Vaet, navigateur dans le camion Renault des Néerlandais Pascal De Baar et Stefan Slootjes, a pris la 9e place à 38:38 de Shibalov, malgré une crevaison à quatre kilomètres de l’arrivée.

Leader au classement général, Dmitry Sotnikov (Kamaz) a terminé 5e de l’étape du jour à 7:24. conservant 39 minutes et 58 d’avance sur Shibalov et a, sauf incident vendredi, pratiquement course gagnée. Ce serait sa première victoire au Dakar et la 18e pour Kamaz depuis 1996.

Jan Van der Vaet conserve lui sa 11e place au général à 8h19:39. de Sotnikov. Un rang qu’il devrait conserver jusqu’à l’arrrivée, même si le Tchèque Jaroslav Valtr, 12e, est à 17 minutes 26 secondes ‘seulement’.

Vendredi, la 12e et dernière étape ramènera toute la caravane à Jeddah, d’où elle était partie le 3 janvier, sur un tronçon de 452 kilomètres dont 225 kilométrés, au départ de Yanbu.

Fabian Lurquin et Mathieu Serradori, 13es de la 11e étape, ont choisi la prudence

Fabian Lurquin, copilote, et le Français Mathieu Serradori (Century) ont finalement opté pour la prudence jeudi lors de la 11e et avant-dernière étape du Dakar, la plus longue et la plus difficile de cette 43e édition.

Le tandem franco-belge a terminé en 13e position à 19 minutes et 29 secondes du vainqueur du jour le Qatari Nasser Al-Attiyah, mais les deux hommes ont rapidement opté pour la prudence.

Mathieu Serradori et Fabian Lurquin étaient partis jeudi matin pour tenter de réaliser quelque chose encore dans ce Dakar, mais la difficulté de l’étape et la centaine de kilomètres de dunes les ont poussés à remiser leurs ambitions. «Il y avait beaucoup de rochers et la vitesse moyenne était plutôt basse. Avec les problèmes des derniers jours à l’esprit, nous avons décidé de ne pas prendre de risques au lieu d’attaquer», a confié le Liégeois. «Nous ne voulions plus avoir de problèmes. Et quand nous avons crevé deux fois, nous nous sommes dit que nous allions rejoindre sagement le bivouac. La navigation était très difficile, mais nous avons bien négocié l’étape. A part une petit erreur. Nous avons dû faire demi-tour une fois, après quoi nous avons immédiatement repris la bonne piste. C’est dommage car il n’y aura peut-être pas de victoire d’étape sur ce Dakar. Si nous avions pu en gagner une, cela aurait été la neuvième. Ce sera pour l’année prochaine.»

Au classement général, Mathieu Serradori et Fabian Lurquin naviguent à la 38e place à 32h11:37 du Français Stéphane Peterhansel (Mini).

