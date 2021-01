Le débrief du jour: Le retour de la neige et du froid | Coupe dans l’emploi chez L’Oréal | AIP: pas d’accord

Le retour de la neige et des conditions météorologiques hivernales sur nos routes, l’annonce d’une réduction d’emploi de 125 ETP chez L’Oréal Belgique, l’échec de l’accord interprofessionnel, le plan stratégique de vaccination pour la Wallonie ou encore les suites des violents incidents ayant émaillé l’après-manifestation de mercredi soir à Bruxelles: voici ce qui a fait, en partie, l’actu de ce jeudi 14 janvier 2021.

1. Conditions de circulation difficiles au menu de ce jeudi soir

La zone de précipitations, qui gagnera encore en intensité, se déplacera lentement vers le sud ce jeudi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Elles prendront une forme hivernale, surtout sur les hauteurs et près de la frontière française. Un peu de neige n’est pas exclue en plaine. Les maxima oscilleront entre -2 et 2 degrés. Le vent, de secteur est, sera faible puis modéré.

2. L’Oréal coupe dans l’emploi en Belgique

L’Oréal a annoncé jeudi, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, une réorganisation de ses activités au Benelux avec un impact sur 125 collaborateurs à Bruxelles, à qui 100 postes créés aux Pays-Bas seront proposés.

3. AIP: échec de l’accord

La CSC, la FGTB et la CGSLB ne peuvent pas souscrire à la marge salariale de 0,4% pour les deux prochaines années, réagit jeudi après-midi le front commun syndical au rapport du Conseil central de l’économie (CCE). Une telle «aumône» est inacceptable pour les travailleurs, estime-t-il.

4. Stratégie de vaccination: la Wallonie présente son plan

Après avoir vacciné les résidents et les travailleurs des maisons de repos, le personnel hospitalier et le personnel de soins de première ligne, la Wallonie entamera, dans le courant du mois de mars, la vaccination des personnes de plus de 65 ans, des plus de 45 ans à risques et des travailleurs exerçant des fonctions essentielles.

5. Hospitalisés, blessés ou sous le choc: 15 policiers sur le flanc après les incidents de mercredi soir

En plus des 4 policiers transportés à l’hôpital durant les troubles, 11 policiers ont signalé avoir été blessés en fin d’intervention et 3 agents qui étaient dans le commissariat incendié près de la place Liedts sont en état de choc, a indiqué jeudi une porte-parole de la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) en rapport avec les heurts qui ont suivi la manifestation pour Ibrahima, le jeune de 23 ans décédé à la suite d’une interpellation samedi soir.

