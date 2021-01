Maintien, annulation ou report du Doudou? une réunion à la fin du mois

Dans quatre mois et demi, le Doudou devrait avoir lieu, mais la situation sanitaire rend sa tenue très hypothétique. Une réunion est prévue à la fin du mois pour discuter des scénarios.

Le Doudou pourra-t-il avoir lieu comme prévu le dimanche de la Trinité qui, cette année, tombe le 30 mai? A Mons, on en doute de plus en plus au point que, dans les coulisses de l’Hôtel de ville, on s’entendrait sur un report des festivités à l’automne, à en croire la DH dans son édition de ce jeudi.

Suite à cette publication, les autorités communales font savoir «qu’aucune décision n’a été prise».

«Une réunion est planifiée par le Bourgmestre Nicolas Martin et l’Échevin des fêtes Achile Sakas à la fin du mois de janvier, afin de discuter avec l’ensemble des partenaires impliqués, à la fois pour le Doudou, mais également pour le Cavalcade de Jemappes», fait savoir la Ville dans un communiqué.

Durant cette réunion, «tous les scénarios ainsi que leurs implications seront abordés» Ces scénarios sont donc: maintien, annulation ou report. Le scénario d’un report du Doudou avait déjà été avancé dans la foulée de son annulation en avril dernier. Mais l’idée avait été oubliée à la suite de la dégradation de la situation sanitaire.

Concertation avec tous les acteurs concernés

«Comme en 2020, la décision finale dépendra de l’évolution de la situation sanitaire et c’est la préservation de la santé des Montois qui prévaudra.»

La décision finale concernant le Doudou sera prise «en concertation avec l’Échevin des fêtes Achile Sakas, le Doyen de Mons André Minet, le Président de la Fabrique de Sainte-Waudru Pierre Dufour, le Président de la Procession du Car d’Or Emmanuel Godefroy, la réalisatrice générale du Lumeçon Joëlle Wattier et le Président de l’Assemblée particulière des acteurs du Combat dit Lumeçon Massimo Falasca» précise le Bourgmestre Nicolas Martin.

«Nous avons pris les devants en organisant une rencontre bien avant l’évènement, afin que chacun puisse rendre compte de ses impératifs et prendre les dispositions nécessaires. La même initiative est prise avec les sociétés de gilles et le comité Carnavalcade pour le Cavalcade de Jemappes.»

Candidatures reportées pour la procession

À l’heure actuelle, c’est l’incertitude qui plane sur les festivités. En début de semaine, Emmanuel Godefroy, président de l’ASBL Procession du Car d’Or, indiquait qu’il n’ouvrirait pas les candidatures de participation à la Procession hommage à sainte Waudru le 15 janvier, comme de coutume.

«La situation sanitaire que nous rencontrons ne nous offre, malheureusement, pas de garanties, à l’heure actuelle, sur l’organisation à proprement parler de notre Procession 2021. En conséquence et afin de ne pas donner de faux espoirs quant aux débuts des festivités de la Ducasse, nous avons pris la décision de reporter l’ouverture des candidatures à une date ultérieure.»