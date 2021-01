Troubles après le décès d’Ibrahima: la police dénombre 15 policiers blessés, dont 4 hospitalisés et 3 sous le choc

En plus des 4 policiers transportés à l’hôpital durant les troubles, 11 policiers ont signalé avoir été blessés en fin d’intervention et 3 agents qui étaient dans le commissariat incendié près de la place Liedts sont en état de choc, a indiqué jeudi une porte-parole de la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) en rapport avec les heurts qui ont suivi la manifestation pour Ibrahima, le jeune de 23 ans décédé à la suite d’une interpellation samedi soir.

Pour le manifestant blessé lors des heurts de la place Liedts et transporté à l’hôpital, ses blessures n’ont pas été précisées, mais ses jours ne sont pas en danger.

La personne la plus grièvement blessée lors des troubles est une policière qui a pu quitter l’hôpital dans la journée de jeudi. Elle souffre notamment de douleurs au dos. La porte-parole confirme qu’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre son agression. Sur celle-ci, de nombreux manifestants sont vus en train de courir vers un agent de police non identifié qui venait d’être frappé par un projectile et de le tabasser.

Le bilan de mercredi soir faisant état de 6 véhicules de police endommagés monte à 9 véhicules de police endommagés.

Le commissariat incendié près de la place Liedts a été sécurisé. Il est fermé jusqu’à nouvel ordre. Il y a également eu un feu de poubelle contre la porte de garage d’un commissariat de la police de Bruxelles-Ixelles situé rue Nicolay.

Des amendes Covid vont être rédigées à l’encontre des manifestants faisant l’objet d’arrestations administratives, en lien avec leur participation à des rassemblements non autorisés après la manifestation.