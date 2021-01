Tempête Filomena: Madrid évalue le coût des dégâts à 1,4 milliard d’euros

Au total, le blizzard, qui s’est répandu sur l’Espagne depuis la semaine dernière, a déjà coûté la vie à six personnes Photo News

La violente tempête de neige Filomena qui a frappé Madrid a causé des dégâts de 1,4 milliard d’euros, estime le maire de la capitale espagnole, José Luis Martínez-Almeida Navasqüés.

Au total, le blizzard, qui s’est répandu sur l’Espagne depuis la semaine dernière, a déjà coûté la vie à six personnes.

Ce jeudi, la situation est encore très mauvaise à Madrid. Plusieurs routes ne sont toujours pas accessibles en raison d’épaisses couches de neige. Et si la neige ne peut pas être déblayée assez rapidement, il y a aussi une épaisse couche de glace. Hier soir, on a relevé des températures jusqu’à -12°C dans la capitale espagnole. Les prévisions météorologiques sont légèrement plus clémentes pour les prochains jours.

Les chutes de neige en Espagne ont été les plus importantes subies par le pays depuis 1971. Dans cinq régions du centre, dont Madrid, la phase d’alerte rouge est en vigueur. L’armée a également été déployée pour secourir les personnes bloquées par la neige. À Vega de Liordes, dans la province de Leon, à environ 400 kilomètres au nord de Madrid, on a enregistré -35,8°C, soit un record.