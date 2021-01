Un prestataire de soins primaires sur cinq infecté depuis le début de l’épidémie

En Belgique, un prestataire de soins primaires sur cinq a été testé positif depuis le début de l’épidémie de Covid-19, relate jeudi Medi-Sphère dévoile. La plupart du temps, les intéressés identifient un patient comme la source de contamination.

L’étude, menée par les universités de Liège et d’Anvers en partenariat avec le Collège de médecine générale et Domus Medica, porte sur la séroprévalence du Sars-CoV-2 chez les généralistes et chez les prestataires de première ligne officiant dans leurs cabinets (il n’est donc pas question ici de personnel administratif sans contact direct avec les patients). Elle suppose la réalisation répétée d’autotests sérologiques rapides.

Entre le 24 décembre et le 8 janvier, un peu plus de 3.000 participants ont reçu des tests de ce type, dont 90% ont enregistré leurs résultats dans un questionnaire en ligne. La prévalence des anticorps contre le coronavirus dans ce groupe de professionnels a été estimée à 14,3%.

En additionnant les participants négatifs au test rapide mais déclarant avoir été testés positifs depuis le début de la pandémie, les chercheurs arrivent à un taux de 20% de prestataires de soins primaires infectés par le coronavirus à ce jour. «55% d’entre eux identifient un patient comme source de leur infection, 25% un membre de la famille, 14% un collègue et 6% n’en ont aucune idée», précisent-ils.