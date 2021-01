PHOTOS | D’Ostende à Dinant en passant par Bruxelles et Liège: les trésors d’archives de la bibliothèque du Congrès américain

Dans la bibliothèque du Congrès américain, des archives photo colorisées nous plongent dans le passé de plusieurs viles belges à la fin du XIXme siècle. De précieux clichés pris entre 1890 et 1900. Nous vous emmenons (re)découvrir nos villes et plages avec un autre regard.

La Belgique à la fin du XIXme siècle. Ce sont de petites perles, pas toujours connues, que nous avons trouvées sur le site internet de la bibliothèque du Congrès américain, grâce à Bulletin. Une centaines de photos (109 pour être précis), prises entre 1890 et 1900 font découvrir, en couleur, des lieux touristiques de l’époque. Ces photos font partie des «Vues de l’architecture et d’autres sites en Belgique» du catalogue de la Detroit Publishing Company (1905).

À l’origine, la Detroit Photographic Company était une maison d’édition photographique à la fin des années 1890. Elle avait obtenu l’exclusivité des droits d’utilisation du procédé suisse «Photochrom» servant à convertir les photographies noir et blanc en images couleur et à les imprimer par photolithographie. Ce procédé novateur permit la production en série de cartes postales, tirages, et albums en couleur vendus sur le marché américain. La maison d’édition est devenue la Detroit Publishing Company en 1905.

1. Namur

Vue depuis la citadelle. Bibliothèque du Congrès américain La citadelle ainsi que les ponts sur la Meuse et sur la Sambre. Bibliothèque du Congrès américain

2. Dinant

Vue depuis le jardin du casino. Bibliothèque du Congrès américain Bibliothèque du Congrès américain Le rocher Bayard Bibliothèque du Congrès américain

3. Liège

La place Saint-Lambert Bibliothèque du Congrès américain Légendée comme «place du théâtre», cette photo montre l’actuelle place la République française ainsi que la place de l’Opéra. Bibliothèque du Congrès américain Prisedepuis la coline de Cointe, ce cliché dévoile la gare (qui se situe à l’avant-plan). Bibliothèque du Congrès américain Le pont des Arches Bibliothèque du Congrès américain

4. Spa

Bibliothèque du Congrès américain Les Bains Bibliothèque du Congrès américain Bibliothèque du Congrès américain

5. Cascades de Coo

Bibliothèque du Congrès américain

6. Waterloo

Les Tombes Bibliothèque du Congrès américain Bibliothèque du Congrès américain

7. Bruxelles

Bibliothèque du Congrès américain La Grand-Place Bibliothèque du Congrès américain La Grand-Place Bibliothèque du Congrès américain Galeries Saint-Hubert Bibliothèque du Congrès américain Place royale. Bibliothèque du Congrès américain Théâtre national (La Monnaie) Bibliothèque du Congrès américain

8. Ostende

L’entrée du port. Bibliothèque du Congrès américain La digue. Bibliothèque du Congrès américain La plage. Bibliothèque du Congrès américain

9. Blankenberghe

Le casino. Bibliothèque du Congrès américain Le phare Bibliothèque du Congrès américain-