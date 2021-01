Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

3 articles épinglés par la rédaction

Coronavirus: 125 nouveaux patients par jour dans les hôpitaux belges

Entre le 4 et le 10 janvier, 2.083 cas de Covid-19 ont été dépistés en moyenne par jour, un chiffre en hausse de 28% par rapport à la moyenne de la semaine précédente, d’après le rapport quotidien de l’Institut de Santé publique Sciensano, publié jeudi. + LIRE ICI

Vacances de Carnaval: un fiasco évitable?

À l’approche des vacances de Carnaval, c’est la déprime pour le secteur du voyage qui attend davantage de soutien du politique. + LIRE ICI

VIDÉO | Station de ski fantôme: un secteur en grande souffrance malgré la neige et l’afflux de touristes

Que cela soit en Ardenne ou sur le plateau des Hautes Fagnes, les stations de ski sont aujourd’hui désertes, à l’instar de la seule et unique piste belge de ski alpin, à Ovifat. De quoi provoquer colère et incompréhension chez les loueurs de ski, qui observent depuis leurs fenêtres fermées le plus bel enneigement de ces dernières années. + LIRE ICI