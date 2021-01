Les Fagnes ouvertes à la circulation ce week-end

Après deux week-ends de fermeture à la circulation, le plateau fagnard sera laissé ouvert à la circulation ce week-end.

Bonne nouvelle pour les promeneurs : le plateau des Hautes Fagnes sera accessible ces 16 et 17 janvier. La décision a été prise ce jeudi matin.

Sous quelles conditions ? Les parkings en dehors des Nationales seront privilégiés. Les mobilhomes continueront à ne pas être autorisés à s’y stationner, ni à y passer la nuit. Ils seront réorientés vers les aires d’accueil de Sourbrodt, Baugnez, Saint-Vith, Malmedy ou Eupen. Un déneigement est prévu si nécessaire afin d’optimiser le nombre de places disponibles.

Sur le plateau des Hautes-Fagnes, les parkings de la Baraque Michel, du Mont Rigi, du Signal de Botrange, de la Peak Brasserie, … seront accessibles. Le stationnement le long des Nationales sera autorisé d’un seul côté et uniquement sur certaines parties. Le SPW, gestionnaire des voiries se charge de placer la signalétique ad hoc. Les équipes des zones de police compétentes patrouilleront afin de faire respecter strictement le plan de stationnement et le code de la route. Dans les Fagnes du Nord, sur la N67 entre Eupen et la frontière allemande, les parkings de Ternell, Brackvenn et Plattevenn seront dégagés et accessibles.

L’Agence du Tourisme des Cantons de l’Est (ATCE) et l’Office du Tourisme de Sart-Jalhay orienteront leur communications et leurs renseignements vers d’autres magnifiques promenades et paysages présents sur leur territoire et ce, en dehors des Hautes-Fagnes.

"Une attention particulière sur la gestion des déchets sera également de mise avec une fréquence de vidange des poubelles renforcée tout en demandant aux visiteurs d’être respectueux de l’endroit singulièrement dans une réserve naturelle", précisent les bourgmestres de Malmedy, Jalhay, Waimes et d'Eupen, qui sont en contacts réguliers avec le DNF et le SPW.

Une évaluation sera faite après ce week-end sur le dispositif, le fonctionnement de la circulation, du stationnement, du respect de la Réserve Naturelle afin d’envisager les mesures pour les prochains week-ends.

"Il est demandé aux promeneurs de respecter la nature qui les accueille, en n’y jetant pas leurs déchets, en restant sur les sentiers prévus. Attention les offres de stationnement bien qu’optimisées sont limitées et nous invitons les touristes à envisager d’autres sites moins fréquentés que les Hautes-Fagnes actuellement. Une communication a lieu aussi via l’Euregio pour les potentiels visiteurs des pays limitrophes", terminent les mayeurs locaux.