VIDÉO | Station de ski fantôme: un secteur en grande souffrance malgré la neige et l’afflux de touristes

Que cela soit en Ardenne ou sur le plateau des Hautes Fagnes, les stations de ski sont aujourd’hui désertes, à l’instar de la seule et unique piste belge de ski alpin, à Ovifat. De quoi provoquer colère et incompréhension chez les loueurs de ski, qui observent depuis leurs fenêtres fermées le plus bel enneigement de ces dernières années.

Cela faisait des années que l’on n’avait plus assisté à un tel enneigement sur le plateau des Fagnes et dans l’ensemble du massif ardennais. De quoi provoquer un énorme afflux de touristes et de promeneurs dans l’Est et le Sud du pays. De quoi, aussi, désespérer le secteur des loueurs de ski, contraints de rester fermés.

Alors que les températures affichent actuellement des tendances légèrement sous les normales saisonnières et que la séquence hivernale que nous connaissons actuellement pourrait bien se prolonger et se durcir dans les prochains jours et les prochaines semaines, les stations de ski wallonnes demeurent désespérément désertes.

Une façon de réguler l’activité?

Cela n’empêche pourtant pas les nombreux promeneurs de s’adonner, pour ceux qui possèdent leurs propres skis, à leur activité favorite dans les bois fagnards et ardennais.

Et si certains sentiers ou certaines zones ont récemment subi des fermetures partielles, voire totales, la piste de ski alpin, l’unique du genre en Belgique, demeure résolument close, comme le rappellent les banderoles de police et la grande bâche à l’entrée du site.

Les pistes de ski alpin à Ovifat ne seront pas accessibles de tout l’hiver. EdA - Romain Veys

«Structurer, encadrer, canaliser»

Mais le secteur aimerait bien sûr rouvrir. pour «structurer», «encadrer» et «canaliser» le flux de touristes et promeneurs déjà présents. Ils ont en ce sens écrit au comité de concertation, tandis que l’arrêté ministériel stipulant les mesures actuellement en vigueur a été prolongé jusqu’au 1er mars prochain.

Beaucoup de neige, beaucoup de soleil, mais pas de skieurs: Ovifat se morfond. EdA - Romain Veys