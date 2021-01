10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi

Le portrait de Joël Robert, légende du sport moteur belge, les nouvelles alarmes retentissantes de la nature, la rencontre avec un traiteur deux étoiles: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce jeudi 14 janvier.

1 Joël Robert, pilote aux plusieurs vies

Une page de légende du sport belge et du motocross international s’est tournée, hier, avec la disparition de Joël Robert, un champion et une personnalité hors du commun, qui fut l’égal des Merckx, Ickx ou Van Himst, chez nous, dans les années 60-70.

2 Des alarmes sur tous les fronts

La planète est confrontée à un terrible avenir d’extinction de masse, de déclin de la santé et de bouleversements climatiques qui menacent la survie de l’humanité en raison de l’ignorance et de l’inaction. Accélération de la déforestation et déclin massifde la biodiversité: de nouvelles alarmes retentissent sur la planète.

3 Sans les écoles, des piscines boivent la tasse

Sur les dix piscines de Wallonie picarde, quatre sont actuellement fermées. Entendons-nous bien, toutes ne le sont pas des suites de la pandémie.

4 Grâce à Kapout.be, les objets défectueux s’offrent une seconde vie

Un «marketplace» pour objets défectueux. Voilà comment on pourrait définir ce qu’est Kapout.be, un site web créé par Jean-Élie Sonnet, 36 ans, passionné d’économie circulaire. Ce dernier propose, avec cette plate-forme, un endroit où tout un chacun peut mettre en vente ou donner des objets défectueux, cassés, incomplet, en panne, etc.

5 «La cave de Victor» ou l’histoire d’une passion devenue job

Il a fait du confinement l’occasion de rebondir, pour choisir sa voie, pour se découvrir aussi. Le Hutois Victor Bour est désormais indépendant caviste. Il est le lien entre les vignerons français qu’il choisit avec soin et des professionnels, hutois pour le moment. Un job-passion qu’il raconte avec détails, avec amour pour un métier qui l’a trouvé…

6 Laxatifs à base d’aloe bientôt interdits?

Les extraits d’aloe contenant des HDA sont en passe d’être interdits dans les compléments alimentaires. Séné et rhubarbe sont aussi dans le collimateur.

7 Traiteur 2 étoiles, mais pas la même saveur pour la Table de Maxime

La Table de Maxime aux deux macarons fait des plats à emporter. Ça manque de petits détails qui font un repas exceptionnel.

8 Il loue ses moutons pour l’écopâturage

Laurent Champon lance Sheep & Co, son activité d’écopâturage. Il loue ses moutons pour entretenir les espaces de manière écologique.

9 Les coiffeurs vont-ils perdre leur clientèle?

Beaucoup de coiffeurs et coiffeuses craignent que leurs longues fermetures poussent les clients à revoir leurs habitudes. Rencontre avec Aurélie Herman, une coiffeuse disonaise qui a dû fermer définitivement.

10 Lior Refaelov, le doré lui va si bien

C’était attendu. Cela s’est confirmé. Pas de quintuplé pour le FC Bruges (voir par ailleurs), mais un vainqueur inédit, hier soir dans les studios de VTM. Le médian offensif de l’Antwerp a été élu Soulier d’or 2020, hier. Une récompense méritée pour un artiste du football.

