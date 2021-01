Fréquentation en chute, mais trésorerie préservée au Pass en 2020

Le Pass a sauvé les meubles en 2020. Et espère se renouveler en 2021. ÉdA

Comme tous les musées, le Parc d’aventures scientifiques et de société à Frameries a connu une année 2020 compliqué. Dès ce dimanche, il rouvre ses portes, en espérant une année 2021 un peu plus normale.

Depuis plusieurs années, le Pass est sur une courbe ascendante en matière de fréquentation. Mais en 2020, d’autres courbes sont venues briser cette dynamique: celles des contaminations au coronavirus. Alors que 2020 aurait dû être une année de changements, avec le dévoilement d’un nouveau nom et d’une nouvelle identité, le maître mot de l’année 2020 a plutôt été la résilience.

«Tout ce que nous avions planifié a été balayé en un instant. Nous avons dû agir instantanément dans l’inconnu, l’insécurité et une incertitude permanente. Le tout toujours sous le couperet d’un soubresaut de la pandémie qui allait nous obliger ou non à nous réadapter encore et encore» indique Chris Viceroy, la directrice du Pass.

Durant l’année 2020, le Pass a perdu 59% de ses visiteurs,. L’année 2020 se clôture avec 57 412 visiteurs (public, groupes et écoles) contre 139 511 en 2019, mais il n’a connu que six mois d’ouverture. La fréquentation s’avère donc assez correcte, ramenée à cette période d’activité réduite.

Malgré cette baisse de fréquentation et donc de recettes, le musée des sciences est parvenu à conserver son équilibre financier. Plusieurs mesures ont été prises pour préserver le budget, le Pass a eu recours au chômage économique, a reporté des investissements et des travaux et a utilisé des mécanismes mis en place par les pouvoirs publics.

«L’objectif principal était de rester en équilibre financier, de maintenir une trésorerie saine afin de ne pas devoir se retourner vers une aide publique supplémentaire», commente Georges-Louis Bouchez, président du Conseil d’administration du Pass.

Fermé depuis octobre, le Pass annonce désormais sa réouverture dès ce dimanche 17 janvier, à tarif réduit tant que l’horeca reste fermé. Le musée sera ouvert tous les dimanches, jours fériés et vacances scolaires pour le public ordinaire. Pour le public scolaire, dès la levée du code rouge, le Pass sera ouvert tous les jours de la semaine sauf mercredi. Il se rendra également dans les écoles via les Pass@School.

Tant que le service de restauration ne pourra rouvrir, les horaires d’ouverture seront réduits, de 13 h 00 à 18 h 00. Il est à noter que durant cette période, il n’y aura ni animation, ni film dans le Palais des images. Dès réouverture de l’horeca, le Pass reprendra ses horaires habituels de 10 h 00 à 18 h 00.