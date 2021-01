Nouveau record de décès liés au coronavirus en Allemagne

L’Allemagne a enregistré 1.244 décès liés au coronavirus au cours des dernières 24 heures, un triste record, selon les chiffres de l’Institut allemand Robert Koch, responsable du contrôle et de la lutte contre les maladies.

Depuis le début de la pandémie, le virus a déjà fait 43.881 morts chez nos voisins allemands.

Jeudi, 25.164 nouveaux cas ont été diagnostiqués dans le pays, alors que le gouvernement a prolongé ses mesures restrictives jusqu’au 31 janvier. S’il n’y a pas de confinement strict appliqué, les Allemands sont néanmoins appelés à rester chez eux autant que possible. Les magasins jugés non essentiels et infrastructures culturelles et sportives restent toujours fermés.