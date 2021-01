VIDÉO | City remonte sur le podium grâce à un assist de De Bruytne, Tottenham, sans Alderweireld, partage

Manchester City s’est hissé sur le podium de la Premier League pour la première fois de la saison en battant Brighton (1-0), mercredi, lors de la 18e journée, alors que Tottenham a laissé filer deux points contre Fulham (1-1), en match en retard.

Manchester City affirme ses ambitions

Dépossédé de son double titre de champion par Liverpool l’an dernier, Manchester City a montré qu’il faudra compter sur lui dans une course au titre très indécise et très serrée cette saison.

Ce succès compliqué contre un Brighton courageux lui permet d’afficher 32 points et de passer devant Leicester (4e) et Everton (5e) à la différence de but. City pointe à une longueur de Liverpool et quatre de son voisin United, mais il a encore un match en retard par rapport à ces quatre formations.

Brighton se maintient, lui, tout juste hors de la zone rouge, 17e avec 14 points, soit deux de mieux que Fulham, mais les Londoniens ont disputé deux matches en moins que les «Seagulls».

Invaincus depuis 15 matches toutes compétitions confondues, dont 12 sans encaisser de but, les hommes de Pep Guardiola ont fait preuve de solidité et d’une relative maîtrise, à défaut d’être franchement brillants.

Le gâchis offensif reste encore très important – Kevin de Bruyne ou Bernardo Silva ont notamment raté des occasions nettes, alors que Raheem Sterling a envoyé dans les nuages un pénalty dans le temps additionnel -, ce qui les a laissés jusqu’au bout à la merci d’une égalisation de Brighton, très courageux.

Mais le but de Phil Foden, sur un assist de KDB, juste avant la pause, d’un bel enchaînement conclu par une frappe à ras-de-terre et au ras du poteau, a suffi à leur bonheur (1-0, 44e).

City pourrait ne pas s’arrêter là, avec un calendrier qui va lui proposer encore deux matches à domicile, contre l’équipe de milieu de tableau, Crystal Palace (13e), dimanche, puis pour un match en retard contre Aston Villa le mercredi suivant.

Tottenham gâche encore

La troisième place de City doit aussi beaucoup au nouveau raté de Tottenham qui a encore laissé filer une victoire qui lui tendait les bras (1-1), sans Toby Alderweireld, laissé sur le banc.

Cette fois c’est Fulham, qui rattrapait son match en retard de la 16e journée, repoussé en raison de cas de Covid chez le promu, qui en a profité, avec un scénario déjà vu plusieurs fois cette saison mais dont les Spurs et leur entraîneur José Mourinho ne semblent jamais tirer la leçon.

1??2??3?

Voetbal kan soms eenvoudig zijn... 😍 pic.twitter.com/P0Qf6kWGxc — Play Sports (@playsports) January 13, 2021

Tottenham avait réussi à ouvrir le score sur une action des plus épurées: une ouverture en diagonale de Pierre-Émile Hojberg vers Sergio Reguilon sur la gauche, dont le centre brossé au deuxième poteau avait trouvé la tête imparable de Harry Kane pour un but avec l’aide du montant (1-0, 25e).

L’avantage à la pause était minimal, notamment à cause de la belle prestation d’Alphonse Areola dans les cages des Cottagers, qui s’était interposé avec brio devant Son Heung-Min (19e, 23e).

Mais au retour des vestiaires, plutôt que de chercher à enfoncer le clou, Tottenham a laissé Fulham revenir dans le match.

Les Spurs ont bien cru tuer tout suspense à la 72e quand Son, décidément très malheureux mercredi soir, a trouvé le poteau.

Mais dans la minute qui a suivi, un superbe débordement d’Ademola Lookman a trouvé la tête d’Ivan Cavaleiro (1-1, 74e) pour un nul qui n’est finalement que justice.