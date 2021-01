Pluie et neige: double alerte de l’IRM ce jeudi

Les conditions de circulation s’annoncent compliquées ce jeudi.

La zone de précipitations, qui gagnera encore en intensité, se déplacera lentement vers le sud ce jeudi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Elles prendront une forme hivernale, surtout sur les hauteurs et près de la frontière française. Un peu de neige n’est pas exclue en plaine. Les maxima oscilleront entre -2 et 2 degrés. Le vent, de secteur est, sera faible puis modéré.

Alerte orange aux conditions glissantes à Namur et au Luxembourg

C’est ainsi que l’IRM a émis une double alerte météorologique: une jaune pour la pluie jusqu’à la nuit prochaine (sauf à Anvers et dans le Limbourg) et une aux conditions glissantes qui est orange à Namur et dans le Luxembourg et jaune partout ailleurs. Cet avertissement neige est d’application jusqu’à ce vendredi 11h.

Les quantités probables attendues sur l’épisode seront: Provinces de Limbourg et d’Anvers: 0-5cm Provinces de Liège, les Brabants et de Flandre Orientale: 1 à 7 cm Provinces de Namur et de Luxembourg: 5 à 20 cm Provinces de Hainaut et de Flandre Occidentale: 0 à 7 cm

En soirée et durant la nuit, la zone de précipitations quittera la Belgique vers la France, avec de la neige encore attendue dans le sud-est. Des éclaircies suivront ainsi que le risque de formation de plaques de glace, sous des minima compris entre 0 et -6 degrés.

Vendredi, les gelées seront généralisées à tout le territoire, avertit l’IRM. Quelques faibles chutes de neige sont encore possibles à l’extrême sud du pays. Le temps devrait devenir plus sec en cours de journée. Il fera toutefois encore froid, le mercure ne dépassant pas -3 ou -4 degrés sur les hauts plateaux ardennais et 1 ou 2 degrés ailleurs.