Usquare: nouvelle étape dans la transformation de l’ancienne caserne

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a récemment signé avec les rectrices de l’ULB et de la VUB, Annemie Schaus et Caroline Pauwels, l’emphytéose que la Région accorde aux deux universités sur une partie des bâtiments de l’ancienne caserne Fritz Toussaint, le long du boulevard Général Jacques à Ixelles.

L’emphytéose est accordée à titre gratuit et pour une durée de 50 ans aux universités francophone et flamande, et porte sur six bâtiments d’une superficie totale de 10.805 m2.

«L’emphytéose octroie aux universités un droit réel qui leur permettra de rénover, restaurer, transformer et réaffecter ces bâtiments en un pôle universitaire innovant intégrant des équipements universitaires et des logements pour chercheurs», ont communiqué mercredi le cabinet Vervoort et les universités.

Une partie de la reconversion menée par les universités, pour laquelle la Région a délivré les premiers permis d’urbanisme en octobre dernier, est financée par des fonds européens FEDER. On devrait désigner en mai l’entreprise de construction chargée des travaux, et «les universités et la SAU (Société d’Aménagement Urbain) prévoient d’entamer le chantier en octobre 2021» pour fin environ deux ans plus tard.

Le reste de la caserne, site rebaptisé Usquare, est également en voie de transformation. On devrait y voir émerger un «nouveau quartier ouvert, mixte et dynamique», avec entre autres des logements, une halle alimentaire (là où se trouve le Manège) et des équipements de proximité. Un PAD (plan d’aménagement directeur), annoncé en 2020, a été élaboré en ce sens.