Masters de judo: Teddy Riner renoue avec la victoire

Judo: pour son retour en compétition internationale, le Français Teddy Riner a renoué avec la victoire au Masters de Doha.

Teddy Riner (+100 kg) a renoué avec la victoire au Masters de Doha, ce mercredi pour son retour en compétition internationale, presque un an après sa défaite à Paris - sa première depuis plus de neuf ans - et à six mois des Jeux de Tokyo.

Riner, qui ambitionne, à 31 ans, de conquérir dans la capitale japonaise un troisième sacre olympique après 2012 et 2016 - un exploit inédit en poids lourds -, a battu aux pénalités le Russe Inal Tasoev, N.3 mondial, en finale. En février dernier, c’est le N.2 japonais Kokoro Kageura qui lui avait infligé sa première défaite depuis septembre 2010 et après 154 combats remportés consécutivement, au troisième tour du tournoi de Paris.

Le dernier succès de Riner dans un tournoi international remontait au Grand Chelem de Brasilia en octobre 2019.