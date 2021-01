Coronavirus | La Belgique dispose de 124 millions de masques chirurgicaux et 14 millions de masques FFP2

«Il est clair que nous ne sommes plus du tout en pénurie», a précisé la porte-parole du SPF Santé publique. AFP

Covid-19 | «Un stock largement suffisant»: la Belgique dispose actuellement de plus de 124 millions de masques chirurgicaux et de plus de 14 millions de masques de type FFP2.

Confrontée à une pénurie de masques au début de la crise sanitaire, la Belgique a depuis lors reconstitué ses stocks. Elle dispose actuellement de 124.632.480 masques chirurgicaux et de 14.020.400 masques de type FFP2, a précisé ce mercredi la porte-parole du SPF Santé publique, Vinciane Charlier.

«Il est clair que nous ne sommes plus du tout en pénurie et que nous disposons maintenant d’un stock largement suffisant», a précisé la porte-parole.

Alors que l’approvisionnement en masques buccaux est désormais sous contrôle, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a rappelé que les mesures exceptionnelles prises durant les premiers mois de la pandémie de Covid-19 afin de garantir la disponibilité de masques chirurgicaux seront levées à partir du 1er février 2021.

Concrètement, «des masques chirurgicaux qui seraient normalement considérés comme non conformes ont pu être temporairement mis sur le marché en tant que dispositifs médicaux», a précisé l’AFMPS. «Comme la fourniture sur le marché de masques conformes aux normes de l’Union européenne se rétablit actuellement, l’AFMPS ne considère plus ces mesures d’exemption comme nécessaires et a décidé de les supprimer», a-t-elle conclu.