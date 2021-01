Genk présente l’Américain Mark McKenzie: «Un défenseur central moderne»

Le KRC Genk a présenté officiellement son nouveau défenseur l’Américain Mark McKenzie, 21 ans, qui évoluait en MLS au club de Philadelphia Union.

«Je me considère comme un défenseur central moderne, qui peut rendre la tâche difficile aux attaquants les plus forts et les plus rapides. Ce faisant, j’essaie de m’imposer comme un joueur dominant», a déclaré McKenzie aux journalistes lors de son point de presse. «Je ne me sentais pas encore prêt à aller dans les cinq premières Ligues (le Big 5 européen: Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, France, NDLR), mais je devais faire le pas vers l’Europe».

McKenzie, New-Yorkais originaire du Bronx, a observé une quarantaine et passé plusieurs tests de dépistage au coronavirus, aborde son aventure européenne.

«Je veux commencer à connaître le groupe et me battre pour une place de titulaire dans l’équipe», a déclaré McKenzie. «Je veux aider à remporter le titre avec le club cette année. De là, la Ligue des Champions est évidemment le grand rêve. Enfant, j’ai toujours rêvé de l’Europe et de la Ligue des Champions».

L’Américain a signé un contrat jusqu’en juin 2025. Le KRC Genk devrait être une étape intermédiaire pour McKenzie, qui a grandi dans le Delaware, vers les cinq premières compétitions en Europe. «Je connais Genk comme un club connu pour produire des joueurs de qualité, qu’ils viennent de l’académie des jeunes ou de l’étranger», a déclaré l’intéressé. «Il y a encore des trous dans mon jeu, si je suis très critique envers moi-même. Ce transfert va me pousser et me donner la chance de jouer à un haut niveau en Europe».

McKenzie a été formé à la Philadelphia Union et n’avait que 17 ans lorsqu’il a fait ses débuts professionnels dans le club satellite de «l’Union». Lors de sa première année en équipe première, il a été nommé meilleur rookie (débutant) de la MLS. A 19 ans, il fait partie de la sélection américaine, où il a obtenu deux caps. McKenzie vient d’être élu parmi le onze idéal de la MLS cette saison. Avec son club, il a terminé à la première place de la saison régulière.