Majeed Ashimeru prêté à Anderlecht par le RB Salzbourg

Le médian ghanéen est prêté jusqu’à la fin de la saison chez les Mauves par le club autrichien. Une option d’achat est incluse dans la transaction.

Majeed Ashimeru (23 ans) peut évoluer dans l’axe médian mais aussi sur le flanc droit. Il remplace numériquement Percy Tau, rappelé par Brighton, même si le Ghanéen n’a pas tout à fait le même profil que le Sud-Africain.

Il évoluera jusqu’à la fin de la saison avec les Mauves. S’il donne entière satisfaction à Vincent Kompany et Peter Verbeke (directeur sportif), une option d’achat autour de 2,5 millions d’euros est incluse.

L’international ghanéen (1 sélection) était arrivé en août 2017 au Red Bull Salzbourg, en Autriche. Il a successivement été prêté à Lustenau, Wolfsberger et Saint-Gallen (Suisse). Cette saison, il a pris part à 9 matches de championnat et délivré 5 assists.

Ashimeru est la troisième arrivée de ce mercato hivernal à Anderlecht, après Hahn et Bouchouari. Dans le sens des départs, on retrouve Zulj (prêt à Göztepe), Milic (Lech Poznan), Kiese Thelin (prêt à Kasimpasa), Luckassen (fin du prêt) et Tau (fin du prêt).