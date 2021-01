Dakar: Brabec gagne la 10e étape, Benavides leader après l’abandon du Chilien Cornejo Florimo

L’Américain Ricky Brabec a remporté mercredi la 10e étape du Dakar chez les motos, disputée entre Neom et Al-Ula sur 342 kilomètres chronométrés en Arabie saoudite, marquée par le retrait sur chute du leader, le Chilien Cornejo Florimo à deux jours de l’arrivée.

Lauréat l’an dernier, Ricky Brabec (Honda) s’adjuge sa troisième étape sur cette 43e édition du Rallye-raid et grimpe à la deuxième place d’un classement général désormais emmené par l’Argentin Kevin Benavides (Honda).

Troisième de l’étape du jour à 5:11 de Brabec, Kevin Benavides profite en effet du retrait du leader au départ mercredi, le Chilien Cornejo Florimo (Honda).

Victime d’une chute au km 252, Cornejo Florimo a certes rejoint l’arrivée, mais a décidé d’abandonner après avoir été consulté par l’équipe médicale du Dakar, en raison notamment d’un risque potentiel de commotion cérébrale. Héliporté à l’hôpital de Tabuk, il y passera des examens complémentaires.

Le Chilien avait remporté la 8e étape et fini deux fois deuxième lors des 5e et 7e étapes. Il occupait la tête du classement général depuis dimanche et comptait 11 min 24 sec d’avance sur son premier poursuivant au départ de l’étape du jour.

Il s’agissait de sa 6e participation au Dakar après avoir notamment fini 4e en 2020 avec deux victoires d’étape à son actif.

Il s’agit du troisième abandon d’un favori, après celui de l’Australien Toby Price sur KTM mardi et le retrait du Français Xavier de Soultrait (Husqvarna) lundi.

L’Espagnol Joan Barreda a fini deuxième mercredi à 3:15 de Ricky Brabec.

Au classement général, Kevin Benavides possède 51 secondes d’avance sur Brabec. Tenant compte de l’abandon de Cornejo Florimo, Benavides et Brabec vont sans doute se jouer la victoire finale alors qu’il reste encore deux journées de compétition. Le Britannique Sam Sunderland (KTM) navigue en effet à plus de 10 minutes (10:36).

Côté belge, souffrant des poignets et du genou, Walter Roelants (Husqvarna) a terminé à 2h18:51, ce qui lui donnait une 61e place provisoire et la 53e au général à 22h43:59 de Benavides.

Jeudi, la caravane devra relier Al-Ula à Yanbu sur 511 kilomètres de spéciale. C’est le plus long tronçon du Dakar avec plus de 100 kilomètres de dunes dessiné pour servir de juge de paix du Rallye-raid 2021.

Vendredi, ce sera l’arrivée à Jeddah après 225 km de spéciale.