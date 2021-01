Mouscron: 7 maisons de repos vaccinées, cette semaine

La première phase de la campagne de vaccination contre le coronavirus a débuté ce lundi dans les maisons de repos de l’entité.

Cette semaine, 7 maisons de repos procèdent à l’administration de la 1re dose du vaccin. Les 4 autres maisons suivront la semaine prochaine. À ce jour, la majorité des résidents et des membres du personnel adhèrent à la procédure.

Les phases suivantes consisteront à vacciner les professionnels de la santé, les institutions collectives, les personnes à risques et, finalement, la population générale (de plus de 18 ans).

La campagne de vaccination de la population générale est en cours de préparation par les autorités compétentes. Les aspects pratiques seront communiqués une fois connus.

Ce démarrage encourageant ouvre la voie à une campagne de vaccination rapide et efficace et nous offre des perspectives après des mois de restrictions et de préoccupations.

Mais une bonne adhésion de la population est essentielle pour atteindre une immunité de groupe et ainsi espérer un retour à la normale.

Mme Brigitte Aubert, Bourgmestre, invite donc la population à suivre l’exemple des seniors et à se faire vacciner le moment venu.