Open d’Australie: Minnen rejoint le tableau final, Bonaventure et Zanevka arrêtées au 3e tour

Greet Minnen (WTA 110) a rejoint mercredi le tableau final de l’Open d’Australie de tennis.

Au troisième et dernier tour de qualification disputées à Dubaï, Covid-19 oblige, la Campinoise de 23 ans a battu l’Américaine Varvara Lepchenko (WTA 181), 34 ans, en trois sets: 6-2, 3-6 et 6-4. Il a fallu 2h18 de match à la N.4 belge avant de s’assurer à sa 4e participation consécutive à un Grand Chelem. Elle a joué ses trois premiers tournois majeurs l’an dernier, signant une victoire à Melbourne avant de perdre au 1er tour à l’US Open et à Roland-Garros.

L’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem 2021, a été décalé de trois semaines en raison de la crise sanitaire. Il se jouera du 8 au 21 février à Melbourne.

Ysaline Bonaventure et Maryna Zanevka arrêtée au 3e tour des qualifications

Ysaline Bonaventure (WTA 122) ne disputera pas l’Open d’Australie cette année. La Sprimontoise de 26 ans a été battue par la Russe Valeria Savinykh (WTA 225) au 3e et dernier tour des qualifications de l’Open d’Australie. Elle s’est inclinée en deux sets: 6-4 et 7-5 après 1h32 de match.

Maryna Zanevska (WTA 252) a également été battue au 3e et dernier tour des qualifications par la Canadienne Rebecca Marino (WTA 312).

La native d’Odessa, âgée de 27 ans, s’est inclinée en deux sets 6-4 et 7-6 (11/9). Le match a duré 1h47.Maryna Zanevska a joué six tournois du Grand Chelem dans sa carrière, dont deux fois en Australie en 2016 et 2017. Elle n’a jamais gagné de match au premier tour et sa dernière apparition dans un tournoi majeur remonte à Wimbledon en 2017.

Il y aura donc quatre Belges dans le simple dames à Melbourne cette année. Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 64) et Kirsten Flipkens (WTA 86) étaient qualifiées directement grâce à leur classement mondial.