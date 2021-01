Deux voleurs arrêtés à Musson et Halanzy

Deux voleurs ont été arrêtés ce mercredi après des vols à Musson et Halanzy.

Après le signalement d'une tentative de vol sur la commune de Musson, des patrouilles supplémentaires se sont dirigées sur le secteur afin de sécuriser celui-ci, ainsi que l'agglomération d'Halanzy.

Une patrouille en véhicule anonyme a eu l'attention attirée par deux personnes vêtues de vêtements sombres qui se déplaçaient à pied dans la rue du pont.

Suite au contrôle de ceux-ci, divers objets ont été découverts sur ces individus tels que des gants, un tournevis, une lame de rasoir et une bague en or. Ces personnes n'ayant pu présenter une pièce d'identité et se disant ressortissants français, elles ont été arrêtées administrativement le temps d'établir formellement leurs identités.

Une vingtaine de minutes après l'arrestation administrative de ces deux individus, un vol a été signalé par un habitant de la commune d'Halanzy. Suite aux éléments d'enquête recueillis sur les lieux des faits, les services de police ont pu relier les deux personnes contrôlées à ces deux faits de vol.

Ceux-ci ont été privés de liberté au niveau judiciaire et entendus dans la journée. L'enquête suit son cours.