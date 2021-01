Serons-nous obligés de nous vacciner par dépit; Relooker son intérieur sans se ruiner; Soulier d’or: qui pour succéder à Vanaken?; Un jeune couple se lance dans l’aquaponie… Voici une sélection de 10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés, ce mercredi 13 janvier 2021.

1 Maisons sinistrées à Neufchâteau: un propriétaire en galère

Dans une longue lettre adressée aux élus du conseil communal de Neufchâteau, Thierry Laroche écrit qu’il en a assez de ne rien voir bouger depuis l’incendie, voici bientôt 3 ans, de son immeuble situé au centre de la ville. Il explique notamment que l’offre faite par la Ville pour l’achat de son bien, sur base d’un avis d’expert, est insuffisante.

2 Traitement préventif anti-givre: Infrabel poursuit les tests

Chaque année, une fois l’hiver venu, le givre occasionne de nombreux retards sur le rail belge. En se déposant sur la caténaire, il est, le plus souvent au petit matin, à l’origine de perturbations de l’alimentation en électricité du moteur des trains. Entre le 1er octobre 2018 et le 30 avril 2019, quarante incidents liés au givre ont été enregistrés en Belgique par Infrabel, le gestionnaire d’infrastructure, pour 12 647 minutes de retard cumulées (NDLR: trains de voyageurs et de marchandises compris). Soit une trentaine d’heures de retard par mois.

3 Hippodrome de Wallonie: «Il ne s’agit pas de revendre à tout prix»

C’est une étude attendue à la fin de cette année qui déterminera si la Wallonie vendra toutes ses parts dans l’Hippodrome de Wallonie. Même si, pour le ministre Crucke, la vocation de la Région n’est pas d’être actionnaire majoritaire d’un «équipement commercial».

4 Elle soulage et réconforte les jeunes mamans

Lors de son deuxième accouchement, Fanny Van Orshoven a donné naissance à un enfant et, sans le savoir alors, à un nouveau projet de vie qui éclôt aujourd’hui. La Namuroise lance une marque d’accessoires dédiés au bien-être de la femme qui, trop souvent, s’oublie derrière son rôle de mère. Son nom: Couleurs de femmes. Sa première création est une ceinture de serrage de bassin.

5 De gare à gare par les sentiers de grande randonnée

L’ASBL «Les sentiers de grande randonnée» sort un nouveau Topo Guide et proposent des balades de gare à gare.

6 Mind in Trek, la rando qui fait du bien, proposée par des jumelles

Promouvoir la mise en mouvement au travers de la randonnée et apprendre à renforcer son immunité, sa santé par des méthodes simples et accessibles à tous, tout cela fait partie des missions de Mind in Trek. Alice, guide accompagnatrice en randonnée, et Isabelle, psychomotricienne, se déploient dans leur capacité à entreprendre, oser et s’adapter. Avec Mind in Trek, elles ont décidé de rebondir face à la crise Covid et se réinventent avec de nouvelles propositions locales.

7 Sarah et Benjamin se lancent dans l’aquaponie

Il y a deux ans maintenant que Sarah Van Heertum et Benjamin Elleboudt ont quitté la capitale pour s’installer à la campagne, au cœur du village de Ciplet (Braives). Tombés amoureux d’une vieille ferme abandonnée, ils l’ont rénovée pour en faire leur lieu de vie mais également pour y développer une nouvelle activité: l’aquaponie.

8 Au final, serons-nous tous obligés de se faire vacciner?

Une compagnie aérienne qui imposerait à ses passagers d’être vaccinés. Un emploi, en maison de repos par exemple, qui l’exigerait. Un pays ou un événement collectif qui l’imposeraient pour s’y rendre. En théorie, même si les autorités belges ont choisi de ne pas rendre la vaccination obligatoire, des scénarios peuvent être imaginés, laissant penser que nous finirons tous par être vaccinés, d’une façon ou d’une autre. Sous une relative contrainte, parfois.

9 Relooker son intérieur sans se ruiner

Il suffit parfois de bien peu de chose pour donner un coup de neuf à une décoration dépassée. Mais comment relooker votre intérieur sans engager des frais faramineux? Suivez le guide!

10 SOULIER D’OR | Année inédite, lauréat inédit: qui pour succéder à Vanaken?

Le Soulier d’or 2020 sera connu ce soir. Les modalités du vote et le déroulement du gala ont été revus en cette année chamboulée.

