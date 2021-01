Open d’Australie: Coppejans rejoint pour la 1re fois le tableau final à Melbourne après un «match parfait»

«Le match parfait. Je suis super content»

Kimmer Coppejans était aux anges après sa victoire.

«Je suis super content!», s’est-il exclamé après sa victoire. «Je vais enfin pouvoir disputer le véritable Open d’Australie. Dzmuhur m’avait battu en octobre dernier (NdlR: au tournoi Challenger de Barcelone) et j’avais un bon plan que j’ai exécuté à la perfection. Je savais que je devais tâcher de le garder loin derrière sa ligne, car il est très adroit quand il peut rentrer dans le terrain et venir au filet. Il s’est en outre compliqué la tâche en ne faisant que se plaindre sur les juges de ligne et l’arbitre. 6-2, 6-0, c’est un score sans appel, oui. C’était le match parfait.»

«Pour un joueur de tennis, participer à un tournoi du Grand Chelem, cela représente tout!», a-t-il poursuivi.

«C’est pour cela que je m’investis tous les jours. Et je vais en profiter à fond. J’ai eu une excellente préparation durant l’hiver, où j’ai le sentiment d’avoir franchi un cap. Les entraînements ont été très bons et cela m’a donné confiance. J’ai aujourd’hui vraiment le sentiment d’avoir le niveau d’un joueur du Top 100.»