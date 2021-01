Météo: alerte jaune aux conditions glissantes ce mercredi matin

Le temps sera froid avec quelques averses ce mercredi. Et la prudence est de mise sur les routes.

La journée de mercredi débute sous un temps sec mais des nuages grignotent rapidement du terrain à partir de l’ouest, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce dernier a par ailleurs émis un avertissement jaune aux conditions glissantes sur l’ensemble du pays, à l’exception de la Côte, et ce jusqu’à midi. «Les températures resteront encore temporairement négatives au sol sur pas mal de régions», avertit l’IRM sur son site. «L’humidité encore présente sur la chaussée (en raison des précipitations récentes et, en Ardenne, de la fonte - au moins partielle - du manteau neigeux) pourrait alors conduire à la formation de plaques de glace. Des plaques de givre seront également possibles localement.»

L’après-midi, quelques gouttes de pluie arroseront la moitié sud-ouest du pays tandis que de la fondante pourra tomber sur les Ardennes namuroise et luxembourgeoise essentiellement. Les maxima flirteront avec -1 à +1 degré sur le relief ardennais, ils atteindront jusqu’à +4 degrés dans le centre et +6 degrés à la Côte.

Quelques faibles pluies ou bruines seront possibles, dans la soirée, sur le sud-ouest du territoire. En Ardenne, il s’agira de chutes de neige. Les minima seront compris entre -3 et +4 degrés. Le vent sera faible à modéré et de la brume ou du brouillard (givrant) pourrait se former.