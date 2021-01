Anderlecht: quatre clubs turcs suivent Vranjes

Le défenseur central bosnien de 31 ans est cité depuis quelques mois à l’AEK Athènes, en Grèce. Mais face aux difficultés dans les négociations, il pourrait trouver une porte de sortie en Turquie… ou rester à Anderlecht.

Ognjen Vranješ, qui n’a disputé que 4 rencontres cette saison et n’a plus été convoqué par Vincent Kompany depuis octobre, s’est exprimé dans les médias grecs sur sa situation sportive… et financière.

L’AEK Athènes, où il a été prêté avec succès la saison dernière, veut l’acquérir définitivement et ce depuis le dernier mercato. Mais les deux parties ne sont pas tombées d’accord. «J’ai lu beaucoup de choses fausses. On dit de moi que je suis un “enfoiré” (sic) qui ne pense qu’à l’argent. Mais ce n’est pas la réalité. Et je n’aime pas être traité comme un chien. On me proposait en août un contrat de 3 ans, mais les conditions salariales étaient trop basses», explique-t-il dans les médias grecs.

Le Bosnien, qui n’a joué qu’à 18 reprises avec Anderlecht depuis son arrivée en juillet 2018, laisse donc la porte ouverte à plusieurs scénarios. «Il y a quatre équipes turques qui sont intéressées. J’aime l’AEK Athènes, mais tout ce que l’on dit autour de moi est faux. Si je ne trouve pas ce que je veux, je resterai à Anderlecht.»