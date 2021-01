Violences au Capitole: le ministère de la Justice anticipe des «centaines» d’inculpations

Le ministère américain de la Justice anticipe des «centaines d’inculpations», dont certaines pour «sédition», après les violences au Capitole.

Depuis les violences, la police fédérale américaine cherche à retrouver tous les manifestants ayant pénétré dans le Capitole. Beaucoup d’images ont circulé sur les réseaux sociaux, souvent postées par les manifestants eux-mêmes.

Le ministère de la Justice américain avait annoncé dès vendredi l’inculpation de 13 personnes pour intrusion et désordre. La police et le ministère recherchent plus de 150 personnes, selon un responsable cité lundi par le New York Times. Un chiffre qui serait revu considérablement à la hausse.

Les chefs d’inculpations retenus pour l’instant étaient les plus simples, pour agir rapidement, mais «nous envisageons de retenir des crimes majeurs comme la sédition et la conspiration», a détaillé le procureur fédéral de Washington, Michael Sherwin, lors d’une conférence de presse.