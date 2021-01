Ysaline Bonaventure rejoint sans souci le 3e et dernier tour des qualifications

Ysaline Bonaventure (WTA 122/N.13) est à une victoire de la qualification pour l’Open d’Australie de tennis.

La Stavelotaine de 26 ans a effacé sans souci l’obstacle constitué au 2e tour des qualifications par l’Allemande Antonia Lottner (WTA 179), mardi après-midi à Dubaï aux Emirats arabes unis, où se jouent ces rencontres préliminaires à cause de la pandémie de coronavirus. La N.5 belge s’est assurée de la victoire en deux manches: 6-1 et 6-3. Il lui a fallu pour ce faire jouer à peine 58 minutes.

Bonaventure jouera mercredi sa participation à Melbourne face à la Russe Valeria Savinykh (WTA 225).

Ysaline Bonaventure, désormais coachée par Arthur De Greef, a participé à trois tournois du Grand Chelem dans sa carrière: Open d’Australie (2019), Wimbledon (2019) et US Open (2020). Elle n’y a gagné qu’un match l’an dernier à Flushing Meadows.

Des quatre Belges présentes mardi à Dubaï au 2e tour des qualifs de l’Australian Open, seule Marie Benoit a été arrêtée. L’Eupenoise de 25 ans, 237e mondiale, a été battue par l’Italienne Elisabetta Cocciaretto (WTA 132/N.18) 6-4 et 7-6 (7/2).

En revanche, Greet Minnen (WTA 110/N.3) a obtenu son billet pour le 3e et dernier tour grâce à sa victoire 7-5, 6-4 au détriment de la Paraguayenne Veronica Cepede Royg (WTA 175). La Campinoise de 23 ans défiera l’Américaine Varvara Lepchenko (WTA 181, 34 ans) pour une place dans le tableau final. Elle a joué ses trois premiers tournois majeurs l’an dernier, signant une victoire à Melbourne avant de perdre au 1er tour à l’US Open et à Roland-Garros.

Maryna Zanevska (WTA 252) a écarté la Tchèque Tereza Martincova (WTA 120) 6-2 et 6-3. Elle rencontrera la Canadienne Rebecca Marino (WTA 312) mercredi.

La native d’Odessa est entrée dans un tableau final de Grand Chelem à six reprises, dont deux fois en Australie en 2016 et 2017. Elle n’a jamais gagné de match au premier tour et sa dernière apparition dans un tournoi majeur remonte à Wimbledon en 2017.