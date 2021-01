Pourquoi le retour des vacances est problématique?

Ce matin, Sciensano a tenu à préciser la raison pour laquelle l’encadrement du retour des voyageurs est si important.

Au-delà du taux de positivité des voyageurs, c’est notamment la crainte de voir apparaître des nouveaux variants du coronavirus qui pousse les autorités à durcir le ton sur les voyages.

En effet, si la Belgique ne compte à ce stade que 6 contaminations du variant britannique, tout récemment deux autres cas du variant sud-africain ont été détectés chez nous. Et ce chiffre semble bien sous-estimé.

«Il est certain qu’on sous-estime le nombre de cas de ces variants car on ne teste pas tout le monde. Mais aussi car on ne fait pas systématiquement la phylogénétique d’un test positif. Seule une petite partie d’entre eux sont analysés. Donc oui, il est fort possible que ce chiffre soit plus important.» précise le porte-parole Yves Van Laethem.

«C’est pourquoi, il est demandé de respecter le screening lors des retours de vacances avec quarantaine et test. Le risque est d’importer des souches, que nous ne connaissons pas encore, dans notre pays. Ces souches sont de celles que l’on souhaite voir le plus tard possible, si possible pas du tout, sur notre territoire. Et la seule manière de retarder c’est de faire un screening. Pour éviter leur entrée et pour diminuer le risque d’avoir une situation semblable à celle que l’on a connue en février ou mars 2020 avec des introductions multiples après des vacances.»

Les voyages de moins de 48h pointés du doigt

Une information que le microbiologiste Emmanuel André avait déjà partagée ce matin sur les antennes de Matin Première. «Il y a plus de variants en Belgique, car notre système de surveillance a quelques semaines de retard sur la vie réelle. Et c ’est pour ça que les mesures de quarantaine sont extrêmement importantes» confiait l’expert.

«Tous ces variants sont des phénomènes d’importation (NDLR liés aux voyages ) et on veut éviter que ces virus arrivent et se propagent chez nous. Qu’ils deviennent des souches majoritaires comme en Irlande. Et si ce virus arrive chez nous avec les mêmes mesures qu’aujourd’hui, on est en phase exponentielle.»

«Aujourd’hui, il y a deux urgences: éviter la propagation et l’introduction de ces variants sur notre territoire et renforcer la vaccination. Et si pour réduire ces introductions, il faut être plus strict sur les voyages, il faut le faire. II faut remettre en cause également certains mécanismes d’échappement dans notre système comme les voyages de travail de moins de 48h qui échappe au screening.»

low="encrypted-media" allowfullscreen>