Chantier du tram à Liège: des discussions sont menées pour envisager une résorption du report

«Nous souhaitons l’extension du tram vers Seraing et Herstal», a indiqué le ministre Henry. BELGA

Si la mise en service du tram de Liège est reportée à mai 2023 en raison de la crise sanitaire du coronavirus, «des discussions sont actuellement menées pour envisager une résorption du report annoncé», a indiqué le ministre de la Mobilité Philippe Henry.

«Ce chantier conséquent n’est guère confortable pour les usagers et les commerçants, mais permettra à terme d’améliorer grandement l’offre des transports en communs et la mobilité de la Cité ardente.»

Et le ministre de la Mobilité d’ajouter: «Nous souhaitons l’extension du tram vers Seraing et Herstal. Parallèlement, le redéploiement du réseau de bus prévoit déjà aux deux extrémités de l’axe tram une offre de deux lignes structurantes: lignes 2-3 vers Jemeppe et 5-6 vers Herstal.»