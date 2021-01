Coronavirus: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce mardi

6 articles recommandés par la rédaction

À nouveau plus de 2.000 infections quotidiennes en moyenne

Le nombre moyen d’infections repasse désormais au-dessus de la barre des 2.000 cas par jour, avec un nombre de contaminations quotidiennes en hausse de 27% par rapport à la semaine précédente.

Wallonie: le couvre-feu prolongé jusqu’au 15 février

En accord avec les cinq gouverneurs des provinces wallonnes, le gouvernement wallon a décidé de prolonger la plage-horaire du couvre-feu (de 22h à 6h) jusqu’au 15 février 2021.

Pourquoi le nombre de contaminations explose à Bruxelles?

Le nombre de cas de Covid-19 détectés à Bruxelles a presque doublé en une semaine (+94%), selon les dernières données de l’Institut de santé publique Sciensano.

VIDEO| Vaccin: les médecins se mobilisent pour vous convaincre

De Namur, à Charleroi, en passant par Bruxelles et Ottignies, plusieurs médecins se mobilisent pour rappeler l’importance de la vaccination dans une vidéo.

+ La confiance dans le vaccin augmente en Belgique

Atteinte du Covid, cette maman a dû accoucher en urgence

Alors enceinte de 32 semaines, Justine van Bladel a été fortement touchée par le Covid. Pour sa santé et celle du bébé, elle a été obligée d’accoucher en urgence. Une expérience difficile qu’elle tient à partager aujourd’hui.

Le mal-être du secteur de la santé: une personne sur 5 envisage de changer de job

Plus de 3 100 personnes du secteur de la santé ont participé à l’enquête «Power to care» de Sciensano et de la KULeuven entre le 8 et 15 décembre, en vue de sonder le bien-être physique et psychique du personnel de la santé.

Auto-écoles: de sacrés embouteillages après trois mois d’arrêt

Après trois mois d’arrêt des moteurs, les voitures des auto-écoles peuvent enfin reprendre la route suite au feu vert accordé vendredi par les autorités. Un soulagement pour toute une filière et les milliers d’élèves en attente de reprendre les cours ou de passer leurs examens de permis de conduire.

