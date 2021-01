Maryna Zanevska rejoint le 3e tour des qualifications

Maryna Zanevska, 252e joueuse mondiale, jouera le troisième tour des qualifications de l’Open d’Australie de tennis.

Mardi à Dubaï, dans les Emirats arabes unis, où les organisateurs ont délocalisé leurs tours préliminaires en raison de la pandémie de coronavirus, la N.7 belge d’origine ukrainienne a battu la Tchèque Tereza Martincova (WTA 120), 26 ans, en deux manches: 6-2 et 6-3 en 1h18.

Zanevska, 27 ans, tentera d’obtenir son billet pour Melbourne face à la gagnante du match entre la Canadienne Rebecca Marino (WTA 312) et la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 139/N.24).

La native d’Odessa est entrée dans un tableau final de Grand Chelem à six reprises, dont deux fois en Australie en 2016 et 2017. Elle n’a jamais gagné de match au premier tour et sa dernière apparition dans un tournoi majeur remonte à Wimbledon en 2017.

Plus tôt dans la journée, Greet Minnen (WTA 110/N.3) avait obtenu son billet pour le 3e et dernier tour grâce à sa victoire 7-5, 6-4 au détriment de la Paraguayenne Veronica Cepede Royg (WTA 175). Elle défiera l’Américaine Varvara Lepchenko (WTA 181, 34 ans) pour une place dans le tableau final.

Marie Benoit éliminée

Toujours mardi, Marie Benoit (WTA 237) a été battue au 2e tour préliminaire par l’Italienne Elisabetta Cocciaretto (WTA 132/N.18) 6-4 et 7-6 (7/2). Ysaline Bonaventure (WTA 122) est elle opposée à l’Allemande Antonia Lottner (WTA 179).

L’Open d’Australie, premier tournoi du Grand Chelem 2021, a été décalé de trois semaines en raison de la crise sanitaire. Il se jouera du 8 au 21 février à Melbourne. .