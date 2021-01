Les 5 folies technologiques du salon CES de Las Vegas

Le monde des nouvelles technologies fait son show virtuellement à cause de la crise sanitaire.

Entre prototypes et promesses, le salon CES de Las Vegas est le grand rendez-vous annuel du monde des nouvelles technologies. Coronavirus oblige, l’édition 2021 (du 11 au 14 janvier) est exclusivement virtuelle. Les stands sont remplacés par des présentations en ligne. Ce qui n’empêche pas les fabricants d’assurer le show. Comme de coutume, les idées folles qui ne verront jamais le jour côtoient des produits innovants sur le point d’être commercialisés.

Découvrez ci-dessous 5 folies technologies du Consumer Electronic Show (CES) 2021.

1. Le robot qui fait le ménage

Assemblé par Samsung, le robot ménager Bot Handy est susceptible de vider le lave-vaisselle, ramasser le linge sale, servir les boissons. Le bras articulé saisit les objets après avoir évalué leur composition via les caméras et l’intelligence artificielle.

Dans la maison du futur imaginée par Samsung, Bot Handy est épaulé par Bot Care, le robot au service de votre bien-être, et JetBot 90 AI +, le droïde qui nettoie le sol et surveille… vos animaux de compagnie.

2. La sonnette de l’ère COVID

Avec la nouvelle sonnette connectée Touchless Video Doorbell d’Alarm.com (200$), il n’est plus nécessaire d’appuyer sur un bouton pour signaler sa présence. Il suffit de rester une poignée de secondes sur le paillasson pour être automatiquement détecté.

Via smartphone, il est possible de dialoguer avec la personne qui attend devant le domicile et même de lui ouvrir la porte. La vision nocturne repère les intrus et lance l’enregistrement des images.

3. L’écran qui se déroule

L’écran souple qui se déroule et s’enroule est une promesse classique du salon CES de Las Vegas. En 2021, elle gagne encore en puissance avec les annonces des constructeurs LG et TCL:

– Le Sud-Coréen LG prépare le LG Rollable, un smartphone dont l’écran se déroule pour se transformer en tablette.

– Le Chinois TCL planche sur tablette de 17 pouces qui se déplie comme un rouleau de papyrus.

Si on est encore loin de la commercialisation, les fabricants continuent plus que jamais d’explorer le concept et la technologie.

4. Le rouge à lèvres personnalisé

Propriété de L’Oréal, la marque Yves Saint Laurent vous propose de créer votre rouge à lèvres personnalisé. Contrôlé par une application, le labo de poche Rouge sur Mesure (299$) concocte des doses uniques composées par vos soins.

Vous souhaitez un rouge à lèvres qui s’accorde à votre tenue? Il suffit de scanner un de vos vêtements et l’«app» se charge de vous proposer des nuances. L’appareil de création est alimenté par des cartouches de couleurs.

Contrôlé par smartphone, le Rouge sur Mesure est alimenté par des cartouches de couleurs pour créer les doses de rouge à lèvres. Internet

5. Des écouteurs pour lunettes

On connaissait les Bose Frames, des lunettes de soleil Bluetooth équipées de petits haut-parleurs. Avec ses JBuds Frames (50$), le fabricant JLab Audio simplifie et universalise le concept. Appelé à relayer les musiques et les appels de votre smartphone, ces haut-parleurs s’accrochent directement à vos lunettes, peu importe la monture, peu importe le style.