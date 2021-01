Le mal-être du secteur de la santé: une personne sur 5 envisage de changer de job

Plus de 3 100 personnes du secteur de la santé ont participé à l’enquête «Power to care» de Sciensano et de la KULeuven entre le 8 et 15 décembre. Le but? Sonder le bien-être physique et psychique du personnel de la santé.

Sans surprise, il s’avère que la crise a fait des ravages dans de nombreux domaines. Les personnes interrogées se plaignent deux fois plus de problèmes d’angoisse, de dépression et de mal-être.

Les résultats ont été présentés lors de la conférence de Sciensano. Ils concernent toutes les régions et tous les secteurs tant dans les hôpitaux que dans les maisons de retraite.

10 mois après le début de la crise, les répondants ont rapporté avoir ressenti plus souvent qu’avant la crise une série de symptômes pouvant être la conséquence d’une pression plus importante.

Sur le plan personnel, ces personnes se sentent sous pression (51% contre 34% en temp normal), elles manquent de sommeil (40% conter 25% en temps normal), et ont des troubles de concentration (26% conte 15% en temps normal).

Des symptômes en rapport avec un stress aigu sont également apparus plus régulièrement.

Sur le plan physique, elles rencontrent plus de douleurs musculaires, des maux de tête.

Sur le plan professionnel, la crise du COVID-19 laisse également des traces sur les professionnels de soin et d’aide. Selon ces chiffres, 22% (contre 10% en temps normal) de ces personnes ont envisagé de quitter leur profession en décembre contre la moitié lors des études réalisées en temps normal.

Le personnel soignant souffre toujours des deux vagues et encaisse encore de sévères problèmes physiques et psychiques.

L’enquête révèle que la gravité des réactions psychiques et physiques dépend en partie de la mesure dans laquelle les professionnels de soin et d’aide sont soutenus.Plus de la moitié des professionnels de soin et d‘aide a indiqué avoir certainement ou probablement besoin du soutien de son chef et presque 40% d’un professionnel.

«Nous pouvons déduire de cette enquête nationale menée auprès des professionnels de soin et d’aide que dans la période qui a suivi le pic de la deuxième vague de la crise, la gravité des réactions psychiques et physiques dans ce groupe est toujours très élevée. Sciensano souligne donc l’importance d’une aide appropriée et accessible pour ces professionnels et leurs dirigeants.»