DIRECT| Sciensano analyse les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique: «La situation est fragile et des flambées restent possibles»

L’Institut scientifique de Santé publique Sciensano a analysé les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique.

La situation est fragile et des flambées restent possibles c’est avec ces mots que Steven Van Gucht a commencé la conférence de presse.

Car on le sait le nombre de contaminations a augmenté ces derniers jours même si le nombre d’admissions et de décès sont toujours à la baisse.

«Nous constatons une augmentation des taux d’infection pour le quatrième jour consécutif.» Il attribue cette hausse au nombre plus important des tests réalisés. 25 000 précédemment contre 40 000 tests par jour aujourd’hui.

Toutefois, il faut relativiser en notant que ces contaminations sont inférieures à celles des semaines précédentes. L’augmentation est observée dans toutes les tranches d’âge mais elle est plus prononcée chez les enfants de 10 ans, les jeunes adultes et chez les plus de 90 ans. Ceci est constaté dans toutes les provinces.

Le Brabant Wallon a connu une hausse de 51%, le Brabant flamand une hausse de 41% et Bruxelles une hausse de 94%. Ce sont plus particulièrement les communes de Bruxelles-ville, Etterbeek et Ixelles qui sont les plus impactées.

Selon une enquête de Sciensano réalisée à la fin de la seconde vague sur le personnel soignant, il s’avère que la crise fait des ravages ans de nombreux domaines. Ces personnes se plaignent deux fois plus de problèmes d’angoisse et de mal-être. Fatiguées, sous pression, manque de sommeil, elles se sentent fatiguées.

Selon les chiffres, 22% de ces personnes ont envisagé de quitter leur profession en décembre.

Les chiffres

Le nombre moyen d’infections repasse désormais au-dessus de la barre de 2.000 par jour, avec 2.020,4 cas quotidiens recensés en moyenne quotidiennement entre le 2 janvier et le 8 janvier, en hausse de 27% par rapport à la semaine précédente.

En moyenne, le Covid-19 a fait 52,7 morts chaque jour au cours de cette période, un recul de 21,3%.

Cet article est régulièrement mis à jour.

