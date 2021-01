VIDEO| Vaccin: les médecins se mobilisent pour vous convaincre

De Namur, à Charleroi, en passant par Bruxelles et Ottignies, plusieurs médecins se mobilisent pour rappeler l’importance de la vaccination dans une vidéo.

Si la campagne de vaccination a débuté, le plus difficile est à venir. En effet, il faut convaincre un maximum de personne à se faire vacciner. Aujourd’hui en Belgique, 77% des Belges déclarent à être prêts à se faire vacciner selon le baromètre interuniversitaire (UCLouvain, ULB et UGent). Mais on le sait afin de combattre le scepticisme ou encore les discours anti-vaccins, la communication est primordiale.

C’est pourquoi plusieurs infectiologues issus de différents centres hospitaliers de Belgique se sont associés dans une vidéo pour rappeler l’importance de se faire vacciner. Au travers d’une petite rime, un slogan choc ou simplement d’une confidence personnelle, ces médecins veulent vous convaincre d’accepter de vous faire vacciner.

«V comme victoire, V comme vaccin, je dis oui au vaccin et je dis non au coronavirus. […] Vous n’hésitez pas à faire de vaccins pour partir en safari, alors faites le vaccin du coronavirus […] Tu veux retrouver ta liberté, alors arrête de déconner et fais toi vacciner […] La vaccination est sûre, nous avons besoin de vous […] Je me ferai pour les autres et pour moi. Je me vaccine, une protection pour tous»