Le calendrier 2021 de F1 modifié: le Grand Prix d’Australie reporté, Imola fait son retour

À peine dévoilé, le calendrier 2021 est déjà modifié. Les 23 courses restent bien d’actualité, mais le début de la saison est reporté d’une semaine.

Le Grand Prix d’Australie, qui ouvre traditionnellement la saison, est reporté au 21 novembre. C’est donc le GP de Bahreïn qui reprendra le flambeau le 28 mars.

Le GP de Chine, qui était prévu le 18 avril, est, lui, en suspens à cause des restrictions sur les voyages. Il est remplacé par Imola, en Italie. «Les discussions avec le promoteur et les autorités en Chine sont en cours, avec la possibilité de reprogrammer le GP plus tard dans la saison si possible», précise-t-on.

Il reste encore un GP à confirmer, le 2 mai, pour le troisième rendez-vous de la saison. Le GP de Belgique, sur le circuit de Spa-Francorchamps, aura bien lieu le 29 août.