Tim Wellens fera l’impasse sur les JO de Tokyo: «Cela tombe assez mal dans la saison»

Cinq ans après avoir aidé Greg Van Avermaet à décrocher l’or à Rio, Tim Wellens ne devrait pas participer aux Jeux olympiques de Tokyo.

«Cela tombe assez mal dans la saison. C’est juste après le Tour de France et avant d’autres échéances importantes. Les places seront très chères et je ne me précipiterai pas pour en obtenir une, dit en toute honnêteté le coureur de Lotto-Soudal. Se rendre au Japon implique un très long voyage et demande une adaptation à un fameux décalage horaire. Franchement, ça ne me tente pas.»

Inspiré par les Mondiaux

En revanche, les championnats du monde, qui se tiendront le 26 septembre à Louvain, l’inspirent beaucoup plus. «Ce sera en Belgique. On aura donc de réelles chances de s’imposer, surtout avec Wout van Aert», conclut celui qui rêve toujours de gagner Liège-Bastogne-Liège, sa classique préférée.